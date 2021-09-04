歌手趙傳、柯有倫（中、右２）一同上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（左1、左2、右1）主持的《36題愛上你》。（公視提供）

趙傳上《36題愛上你》分享當年發首張專輯的過程。（公視提供）

趙傳（左）和柯有倫的父親柯受良曾是好哥兒們。（公視提供）

知名歌手趙傳與柯有倫同上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（Sandy）主持的公視談話節目《36題愛上你》。兩人分別提及過去面臨「等待」的人生經歷，讓柯有倫等到「學妹變太太」；而當年為發首張專輯的趙傳竟苦等3天才得以進錄音室。

趙傳出道逾30年，與柯有倫的父親柯受良曾是好哥兒們，趙傳笑說：「我是看柯有倫從小長大的，其實他應該叫我『傳叔』。」節目上趙傳更爆料當年是新人的他第1次和李宗盛錄音，竟然在錄音室外枯等3天的過往。趙傳表示，錄音當時提早到，卻因李宗盛前1個錄音工作未結束，便從6點等到10點多，最後還被請回家「就這樣連續3天，都是同樣狀況」，趙傳認為當時李宗盛在考驗他這個新人，也因此趙傳的首張作品、華語經典專輯《我很醜，可是我很溫柔》才能順利問世。

柯有倫2018年與新加坡念書的學妹Donna結為連理，柯有倫婚前與學妹認識20多年，從未看上當時的Donna，更沒交往過，直到弟弟跟少時的好友皆明示他說：「哥，身邊有些女生是很好的人，自己眼睛要擦亮一點。」他才恍然大悟：「哇！學妹怎麼這麼正！」進而想認真追求對方，炎亞綸驚訝表示：「那之前是被遮眼了嗎？」Sandy也忍不住笑虧：「那你眼睛真的很小。」

柯回顧第一次約學妹出來約會，彼此共進晚餐，但兩人走出餐廳後，卻被已非常熟的Donna莫名問：「你沒事找我出來幹嘛啊？」對方說完，便獨自一人步入捷運站；柯有倫說那一幕他永遠都記得，還尋思「這應該就是把不到了吧」？柯有倫苦思下一步，之後才又靠著氣氛頗佳的場合，加上3分醉意，鼓起勇氣讓對方知道自己的真心，最後才打動芳心。

父親柯受良在柯有倫生命中重要地存在著，他有感地說「一直有在跟爸爸對話」，也想要父親放心，一家人到現在都過得很好，「如果你在的話，你會非常驕傲」。訪談將於明（５日）晚9點於公視播出；YAHOO TV、中華電信MOD也將在10時跟播上架。