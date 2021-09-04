國民黨主席選舉首度舉辦交叉詰問的電視辯論會，今(4日)下午登場，候選人之一的江啟臣在結論中表示，這次的黨主席選舉很重要，但更重要的是國民黨要贏，而他也願意在國民黨再起的過程中，正派承擔，勇於戰鬥，並以海龍蛙兵驍勇善戰、堅忍不拔的精神面對未來的選戰，他也呼籲大家一起戰鬥到底，步向執政。

江啟臣表示，這次選舉無論誰勝誰負，最重要的是國民黨要贏，我們要透過選舉展現改革意志，落實黨內民主的決心，我們可以在鏡頭前面辯論，但未來要更加團結，每個人都有責任，扭轉國民黨過去「勝不相讓、敗不相救」的糟糕文化，拒絕黨內惡鬥，自亂陣腳，輸掉民心。

江啟臣堅信，在國民黨重新再起，迎接未來挑戰的時刻，「正派承擔，勇於戰鬥，面向未來的江啟臣是最適合的人選」，因為正派承擔，不會誤了大局，沒包袱，在黨需要的時候，一肩扛起，黨有難自己不躲閃、敢戰能戰，沉著無懼，在每個戰線從不退卻，面對執政黨的鴨霸，也能帶領本黨突圍，爭取最後勝利，因為年輕，自己有清晰的改革藍圖，更是最能號召年輕世代，連結社會力量，共創國民黨未來的黨主席，國民黨的求存、復興到壯大，在每個階段都會拿出必要的領導特質。

江啟臣指出，面對未來的公投，和兩個重要選戰的短兵相接，自己也會以海龍特戰驍勇善戰、堅忍不拔的精神，發揮本黨戰鬥力和意志力，去年競選時，自己也曾說過，改革需要方法、態度，最根本的是需要各位黨員支持，江啟臣感謝所有的黨員，「是你們的信賴與期許，讓我得以推動黨務改革，讓國民黨能繼續戰鬥」。

江啟臣強調，此刻國民黨正走在舊政治與新時代的分水嶺，蔣經國曾說過，「時代在變，環境在變，潮流也在變」，這次黨員同志的抉擇，也是國民黨走向輝煌或黯淡的抉擇，國民黨是一個具有輝煌歷史、卓越貢獻的政黨，我們絕對要贏為人民的信任，不能讓先賢蒙羞、讓支持者痛心，不能走回頭路，讓我們一起戰鬥倒底，步向執政。