劉慧貞推出新曲進軍台灣歌壇。（劉慧貞提供）

新加坡歌手劉慧貞以全新單曲〈任性的時鐘〉進軍台灣樂壇，街頭藝人出身的她，因與參加歌唱比賽的隊友組團「樂點心」，把7首膾炙人口的經典歌結合新加坡國慶音樂重新翻唱，受到新加坡李顯龍總理的青睞，在他本人的官方臉書點贊分享，並寫道：「希望聽著這些歌曲成長的人能想起之前成長的快樂！」讓劉慧貞及團員逐漸打開知名度並活躍於新加坡音樂圈。

憑藉歌唱實力獲總理肯定的劉慧貞表示：「原本只是單純地想透過結合愛國歌曲翻唱讓更多認識新加坡音樂人的作品，從沒想過它會受到大家注意，總理的分享是個意外的驚喜，也因為他臉書的追蹤的人數太多，連同翻唱的視頻及我們的粉絲點讚數變多，真的是天下掉下來的大禮。」

劉慧貞2019年參加新加坡SGSW《我寫我的歌》進入決賽，決賽裁判中的音樂人王治平一看到她劈頭就問：「有人跟你說你長得像A-Lin嗎？」意外讓歌迷發現劉慧貞有張A-Lin「明星臉」；其實劉慧貞也相當喜歡A-Lin的歌，尤其〈有一種悲傷〉，不過比賽時卻不敢選唱A-Lin的歌，「A-Lin的歌需要比較厚實的聲線，我在駕馭性上需要花費很多力氣，不過我還是很喜歡在KTV練唱她的歌，因為實在太有挑戰性了」。

除了街頭藝人及歌手身分，本職是會計師的劉慧貞私底下是位OL，因為歌唱比賽冠軍加上總理李顯龍臉書分享視頻，讓她成了同事眼中「被會計師耽誤的歌手」；把歌唱當成終身興趣的她常趁休假時跟著團員到處表演，回想起當街頭藝人最辛苦的事情就是就得忍受熱曬雨淋，即便如此，她仍珍惜每次表演機會且甘之如飴，儘管這一年多來因疫情影響，表演少了9成，但她對於歌唱事業仍積極規劃。