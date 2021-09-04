林禹（左）和鄭暐達都是首次與同性演床戲，初體驗就直奔本壘。（三立提供）

林禹（右）和鄭暐達因戲私下變好友。（三立提供）

林禹和鄭暐達在《戀愛是科學》中飾演「男男CP」獲高人氣，本週最新劇情有重大突破，飾演同志的林禹成功掰彎直男鄭暐達，2人從計程車內吻到旅館，鄭暐達霸氣告白：「我是喜歡女的，但我也喜歡你！」令劇迷為之瘋狂，明最新劇情將播出激情片段，林禹笑說：「會準時收看，但絕對不會跟媽媽一起看。」

首次和同性演床戲，初體驗就直奔本壘，有場鄭暐達將林禹的手扣在衣櫃上，鄭暐達瞬間男友力爆棚，林禹害羞露出較陰柔的微M表情，被導演稱讚表情十分到位，林禹表示第一次觀賞片段是跟鄭暐達一起看，但關注的焦點全在自己的表情到不到位、身材結不結實。私下已成好友的他們，拍起激情戲來也格外有默契，不需要擔心對方進攻過於猛烈或尷尬退縮，林禹害羞透露2人的攻防勢均力敵，前半部的激情是鄭暐達主導，後半部則由林禹反過來壓制。

雖然最後出來的結果他們都很滿意，但其實過程相當緊張，會互相用開玩笑的方式來安撫對方。像是林禹會在鏡頭外露出壞員外表情逗鄭暐達，鄭暐達則會故意學草泥馬的樣子朝他吐口水。經過此次飾演同志，讓林禹更了解愛情的另一種面貌，也開始思考不論是直男或同志，都是被性別所框住的愛情，然而世界上是否存在「跨越性別的愛情」呢？是否存在「我喜歡你，不是因為你的性別，而是因為你」？若有天林禹也遇見了相互吸引的同性對象，會有什麼反應？他笑回：「我也很好奇，也很想探索不曾遇過事情。」

平常總是會不斷檢視自己演技的鄭暐達，唯獨這場床戲一直沒有勇氣看，初次檢視演出成果的時候尚未加入配樂，而且還是跟床戲對手林禹一起欣賞，他尷尬笑說：「完全赤裸到極致，腦袋一片空白，好在呈現出來的狀態比想像中還要好。」鄭暐達特別感謝林禹：「他的善良與天真一直是讓我安心的動力，當我對於劇本天人交戰的時候，也是他在旁邊支持，我才得以完成使命。」床戲預告釋出後，鄭暐達也被笑稱對林禹就像「餓虎撲羊」，對此鄭暐達開玩笑說其實是林禹比較餓，因為在正式開拍時他能感受到林禹在各種接觸的力道都很大，反虧林禹：「你真的很投入。」