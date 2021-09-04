為防堵非洲豬瘟，非洲豬瘟中央災害應變中心已展開全國養豬場查核作業，截至今天為止共完成6374場，其中違法使用廚餘案件，累計違規達17件，而全國養豬場訪視結果健康狀況均良好，應變中心請豬農每日密切注意豬隻健康狀況，如有異常應立即通報防疫機關，與政府持續合作共同守護豬隻健康安全。

此外，警政機關及各縣市查獲疑似走私肉品，送樣檢驗累計15縣市共310件，今日無新增陽性案件。環保署截至今日止，已移除各縣市放於公開位置的廚餘桶計共1097桶。

應變中心說明，防範非洲豬瘟，政府已採取9月1日至9月30日暫停養豬場使用廚餘養豬之措施；為落實此一措施，各縣市政府畜政及動物防疫機關、環保單位持續進行豬場稽查，針對飼養100頭以下小規模養豬場並列為優先查核對象，違反規定者依飼料管理法及動物傳染病防治條例併罰最高裁罰400萬元，請養豬農民務必配合執行。

應變中心再度呼籲，防範非洲豬瘟，請民眾不要自國外攜帶動植物產品入境，尤其是肉品，也不要網購國外肉品寄送台灣，違反者依動物染病防治條例最高裁罰100萬元。