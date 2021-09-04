指揮中心今（4日）針對國籍航空機師及家人群聚事件發送110萬封細胞簡訊，提醒足跡與確診者重疊民眾特別留意。（指揮中心提供）

民眾PO初收到的細胞簡訊。（翻攝網路）

中央流行疫情指揮中心今（4日）記者會上表示，將針對國籍航空機師及家人群聚事件發送110萬封細胞簡訊，提醒足跡與確診者重疊民眾特別留意。下午3、4點陸續有民眾收到簡訊，但看訊息內容卻令人「霧煞煞」，許多網友直接在衛福部臉書底下炸鍋，留言「所以足跡到底在哪？這樣很困擾。」

3位長榮機師不但遭「突破性感染」，一位機師的小孩（案16122）也確診，整起群聚事件共4人染疫，由於第一位機師（案16066）被檢出Delta變異株，指揮中心不敢大意，決定在今天下午發布110萬封細胞簡訊，針對8月13日至9月2日期間，與長榮機師群聚事件確診者接觸或活動軌跡重疊者，足跡包括確診的3位機師及1位家人，為疫情史上規模最大。

許多人收到細胞簡訊後反而更是一頭霧水，紛紛到衛福部臉書留言表達不滿。(翻攝衛福部臉書)

下午陸續有民眾收到細胞簡訊，但許多人收到後反而更是一頭霧水，紛紛到衛福部臉書留言表達不滿，「所以到底足跡在哪裡？這樣很困擾耶」、「應該公布正確的足跡！收到的人一頭霧水」、「只有我覺得簡訊是亂發嗎？根本沒去過那些地方...」、「到底是哪裡的足跡」、「足跡大概是哪裡，建議全部整理起來讓大家看」。

不少民眾也不解，自己住在三重，沒到過桃園，卻也收到細胞簡訊， 針對此情形，指揮中心發言人莊人祥說明，4位確診者的電子軌跡可能包含雙北、桃園甚至高雄等其他縣市，由於匡列時間是8月13日至9月2日，範圍較廣，且可能有些地方衛生局沒有公告足跡，「要個案可能到某個地點停留比較久，就會針對附近周遭民眾的訊號來發簡訊。」