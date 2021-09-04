國民黨主席選舉電視辯論今天登場，回鍋參選黨魁的前新北市長朱立倫細數自己20年來從政期間對黨的承擔，強調「2022要贏，2024也要贏」，沒有人能自稱是造王者，國民黨才是造王者，強的國民黨才是造王者，弱的國民黨就變成害王者，贏不了。

政見辯論開場由4位候選人政見發表，聽完江啟臣、張亞中說明後，朱立倫首先向江啟臣道聲「辛苦了」，隨後痛批面對疫情，支持者很悶，看到這麼爛且惡質的民進黨欺負人民，走訪基層聽到黨員不滿說，「國民黨在幹什麼、為何這麼弱、這麼軟，不能強硬一點嗎？」，因此國民黨絕不能再溫良恭儉讓下去。

對於江啟臣強調「正派承擔」，朱立倫細數這20年來承擔政績，不管是2001年挑戰桃園縣長、2009年當救火隊解決八八風災、2012年打贏北市長、2016年在黨分裂崩解之際，承擔換柱罵名，「對不起柱柱姊，但我跳下火坑，無怨無悔承擔」。

朱立倫說，去年總統初選結束，因擔任韓國瑜競選總部主委，「承擔黨不用講什麼，成功失敗都要負責」，去年江啟臣、郝龍斌有意承擔，由不同世代共同承擔非常好。

朱立倫強調，面對更大挑戰，大家期待國民黨能更強、更硬、戰勝民進黨，打贏明年選戰，這需要有經驗、有能力、能團結各地的縣市長、議會、立院黨團的黨主席，不能再猶豫等待。

談到兩岸關係，朱立倫說，面對對岸，就是基於黨章、黨綱規定，不管是連胡五項願景、九二共識基礎，推動兩岸交流，「黨章、黨綱規定不是用念的」，在野黨若不強，誰跟你簽署協議，先讓國民黨變強，從社會力展開交流、恢復兩岸交流平台，讓兩岸更和平。

對美關係，朱立倫指出，要立刻恢復駐美代表處，光說不練沒有用，要立刻做，否則聽到民進黨一言堂指控國民黨親中賣台，絕不能如此。

朱立倫強調，2024國民黨要贏，就是推最強最好的候選人，「我受害過，但我無怨無悔」，他意有所指地說，沒有人能自稱是造王者，國民黨才是造王者，強的國民黨才是造王者，弱的國民黨就變成害王者，贏不了。