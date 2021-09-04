朱立倫。（摘自直播）

國民黨黨主席 江啟臣。(圖/中時新聞網)

國民黨主席選舉電視辯論今天登場，談到國民黨如何抗拒被抹紅壓力，重啟兩岸交流，朱立倫說，先推動六大社會力，明年積極參與在大陸的國際體育賽事，同時在大陸設置服務處，恢復兩岸交流平台；江啟臣表示，接下來要採去行動來破冰，「出訪、赴大陸訪問都是方法」，但兩岸需要增加互信；卓伯源除要大家詳閱吳敦義新書談論九二共識篇章，重申邀請中國國家主席習近平來台和平之旅。

政見辯論會的媒體提問階段，《中國時報》提問，國民黨如何抗拒被抹紅的壓力，以國人為念，立刻重啟兩岸交流，率隊拜會中共領導人，化解兩岸關係，以及對一中各表的看法。

朱立倫說，國民黨的兩岸論述明載的黨章、黨綱規定，不但要延續，更要深化，九二共識、一中各表的精神就是求同存異，希望能走向求同尊異，但現在畢竟是在野，可先靠六大社會力交流，明年也要積極推動參與在大陸舉辦的國際體育賽事。

朱立倫表示，疫情期間，至少有50萬以上的台生、台商、台胞形同孤兒，國民黨應扮演負責任角色，在大陸設立服務處，逐漸累積善意，形成未來執政基礎。他感慨，國民黨這段期間，很可惜因噎廢食，被民進黨貼親中賣台標籤就害怕，這就是「小綠」，他主張，要立刻回復兩岸交流平台。

張亞中聽完朱立倫回答後表示「遺憾」，他不知道今夕何夕，還以為國民黨能解決兩岸政治難題，希望高層知道九二共識的定義，九二共識是九二年的相互理解，台北與北京都主張「一個中國、謀求國家統一」，但對「一個中國」的內涵沒有共識。

張亞中說，因此只談事務性、一中暫時不要表，無法解決兩岸政治難題，這是九二共識的侷限，兩岸交流經濟快速，但政治剎車，結果在2014年太陽花學運就翻車。他感嘆，選舉到了，江啟臣才拋出「和平行動方案」，朱也說追求兩岸和平，但都是講空話，他已宣布若當選到北京簽署和平備忘錄。

江啟臣指出，兩岸關係要幫人民解決問題，主張建立以人為本的兩岸關係，因此有九二共識、一中各表，兩岸擱置爭議、求同存異，接下來國民黨要採取行動來破冰，「出訪、赴大陸訪問都是方法但全面交流促進對話溝通，也需要先增加兩岸互信。

江啟臣說，兩岸未來發展，無論是統、獨、或第三條路，可以有更多想像空間，最重要必須確保台海和平安全，兩岸不要陷入戰爭，可以競爭不要戰爭，可以對話但不要對戰，兩岸有深厚血緣文化關係，大家應該找機會、找共識坐下來談。

卓伯源批判民進黨改變海峽現狀，講到一半話鋒一轉，突然推薦前主席吳敦義新書「堅毅之路」，他強調，民眾需要和平，台獨神話崩解，美國、中國大陸和國民黨都不支持台獨，只有民進黨操弄反中抗中，唯有回到原汁原味的九二共識，詳細內容參閱「堅毅之路第317到319頁」。

卓伯源重申，若當選，以黨主席高度邀請中國國家主席習近平到台灣展開和平之旅；張亞中強調，若當選到北京簽署和平備忘錄。