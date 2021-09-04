BL劇《基因決定我愛你》將在9月底開拍，4日公布卡司，林暉閔因《緝魂》及《神之鄉》細膩表演被相中當男主角，將與《神之鄉》中「台灣最帥乩童」的黃新皓組CP，兩人在作品上早有默契，這回組CP，將帶給觀眾絕對滿足的粉紅氛圍。

林暉閔首次擔綱BL劇男主角，坦言心情緊張，「緊張是來自於是否可以演好這個角色的不安全感，得要多花時間去看去了解其他演員怎麼詮釋類似的角色，像我就很喜歡《以你的名字呼喚我》這部片的氛圍，輕輕的觸碰一下，卻也就留下深刻的痕跡。」

黃新皓出道多年，之前大部分時間都在大陸拍戲，與林暉閔一樣都是第一次嘗試參加BL劇演出，他一開始很驚訝想說「什麼？我嗎？我適合嗎？」看了劇情大綱後，很想演這個角色，這是他繼2015年的《料理高校生》後，再次演出青春校園純愛劇。

副線CP是由郭宇宸及新人林煒傑擔任演出。新人林煒傑帶著傻氣十足卻誠意無敵的笑容，有著充滿療癒的傳染力。郭宇宸已是第二次演出BL劇，「在BL的世界中，不受世俗框架的表現角色情緒，覺得非常自在痛快，有點迷上這種自由。」

《基因決定我愛你》這次的音樂部分是跟旗下擁有眾多優秀創作型歌手的索尼音樂合作，索尼音樂也將邀請這些優秀的創作人一起用音樂打造最具傳唱度的好歌，為戲劇加分。

更值得一提的是，海外地區對《基因決定我愛你》的題材十分喜歡，目前日本已遞交採購意向書而泰國某電視台也想要買版權翻拍，在開拍前無非對《基因決定我愛你》劇組打了一劑強心劑。