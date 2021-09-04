「東協好聲音」歌唱賽開放報名，總獎項逾6萬元。（台中市政府提供）

「東協好聲音」歌唱賽開放報名，總獎項逾6萬元。（台中市政府提供）

深受移工夥伴喜愛的「東協好聲音」活動報名開跑囉！為讓移工、新住民及市民於疫情期間也能展現精湛歌聲，今年特別將比賽舞台拉進攝影棚內，只要是在台中市合法工作、就學的外國人、新住民，即可以個人或組隊(以2人為限)方式報名參加歌唱比賽，即日起至9月24日開放報名，預計10月16、17日舉辦初賽與決賽，總獎項高達6萬1800元。

勞工局長張大春表示，為鼓勵移工、新住民勇於展現自信、活潑的一面，市府特別舉辦東協好聲音歌唱比賽，活動獎項豐厚，即日起至9月24日開放報名，如提前額滿即截止報名。報名方式：1、電話報名：報名專線04-35067888＃4920；2、傳真報名：傳真號碼04-37032022；3、活動專頁線上報名，有意參賽的移工及市民朋友報名從速。

張大春說，另外，為了促進市民及移工朋友可以更加瞭解台灣生活法令與政令知識，台中市政府勞工局推出線上答題闖關活動，只要完整填答並送出，前3735位填答者即可獲得LinePoint點數20點，鼓勵大家踴躍填答！

張大春指出，此次活動除個人報名外，採組隊方式者，可邀請台中市民共同組隊參賽，讓更多人看見移工及國人多元融合、友善互動的一面，透過不同國家文化特色的音樂切磋，增進族群與文化融合。

參賽選手皆須遵守中央疫情指揮中心政策，嚴格遵守防疫措施，包括自備口罩、配合量測體溫、實名登記、保持社交距離等規定。如有身體不適請儘速就醫或在家休息，如經相關單位通知為自主健康管理者、居家隔離或居家檢疫者，應避免至現場參加活動。