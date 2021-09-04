統一獅隊終結者陳韻文3日因故告假，鄭鈞仁代班後援用6球抓下3個出局數，奪下生涯首度救援成功，身為目前中職救援成功紀錄保持人的「餅總」林岳平則分享他的「後援投手哲學」，認為終結者與球隊戰績有很大關聯性。

林岳平表示，鄭鈞仁從去年起就是由對寄望很高的投手，球隊也必須要做好若是終結者出狀況的備案，「其實他（鄭鈞仁）也有說，本季我們也有要他準備了幾場，結果戰況沒有用到，昨天是韻文請假，剛好又是領先2分情況，終於讓他上場。」

鄭鈞仁昨天賽後透露自己從比賽起都沒有講過一句話，餅總認為這是正常情況，「這就代表他在凝聚情緒，面對那個時刻來臨。」

除了因為陳韻文正好有事向球隊請假，原本獅隊就規劃鄭鈞仁是在終結者出狀況時的備案，「因為你不能保證終結者整季都不會出狀況。」

餅總認為，其實不管是投7、8、9局哪一局都是一樣的狀況，只是第9局讓大家產生更大壓力，「因為是最後半局，後防也不會再準備，他要承擔那個結果，一方面也是讓其他選手知道，不同角色有不同壓力，在不同壓力中如何去展現能力。」

生涯奪下129次救援成功的林岳平指出，救援投手最大的課題其實是「等待的磨練」，「救援投手最主要的是精神力、思緒如何去抗衡，身心要結合。第一次被教練賦予關門任務時我是興奮的，因為是全隊勝負關鍵，全場矚目也在這裡。」

本季5隊目前只有獅隊與中信兄弟尚未更換終結者，林岳平認為，終結者與球隊戰績是有很大的關聯性，「像之前我當終結者6年，球隊有5年奪下冠軍，戰績好的球隊有空間讓救援投手喘息，救援投手一直換就代表這支球隊不穩定。」