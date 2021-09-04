李宓翻唱歌曲邀請風田合作。（亞凰國際娛樂提供）

李宓翻唱歌曲邀請風田合作。（亞凰國際娛樂提供）

李宓日前公佈登記結及懷孕喜訊，近日更推出新EP《出嫁》，同名主打歌翻唱張清芳與優客李林1992年的經典對唱，更請來出身男團「SpeXial」的前成員風田合唱並拍攝MV，憧憬海灘浪漫婚禮的李宓，因疫情影響讓她原本的峇里島婚禮泡湯，剛好藉由這次拍MV預習婚禮。

MV選在宜蘭香格里拉冬山河度假飯店取景，將迎娶、誓詞、交換戒指、舞會、出發去蜜月等浪漫元素一網打盡，讓李宓暫解婚禮之渴，喜氣洋洋的她笑說：「從小夢想辦世紀豪華無敵婚禮，本來計劃赴峇里島辦（婚宴），但疫情去不了，拍MV剛好滿足一下。」有趣的是，「新郎」風田則剛好相反，喜歡婚禮越低調越好，「最好是只有親戚，一起吃飯就好」，語畢還補一句：「我好無聊厚？」 讓李宓打趣說：「還好我們不來電。」

然而拍攝過程一波三折，首先是遇上三級警戒延後兩個月開拍，在降級後重啟時，懷孕中的李宓又因肚圍升級得重新試裝，且風田又因椎間盤突出，「打個噴嚏就腰痛」，練舞痛到表情扭曲，而挺7個月孕肚的李宓也不遑多讓：「超慘，第一次練習時腰超痛，只好彎著腰跳。」 風田開玩笑說：「我好像老人一樣，但很開心啦，把MV當復健。」李宓也笑說：「我們兩個傷殘人士，硬要跳舞。」

在歷經這麼多意外，復拍日又遇上颱風，被迫二度延期，幸好之後終等到天公作美，拍攝當天天氣放晴，風田的腰傷也舒緩許多，不影響舞蹈拍攝，最厲害的孕婦李宓因爲一直持續有在運動、練舞，跳起舞來依然靈活，導演稱讚她表現非常穩健，而且跳舞時自然流露的自信笑容非常迷人。