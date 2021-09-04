一名洪姓女子16年前與陳姓人夫通姦，被陳妻發現被告判刑後，簽下不再騷擾陳女家庭保證書，沒想到陳男去年7月突然向妻子坦承，與洪女舊情復燃，還生下1子，由陳男認領，洪女更冒用陳男的臉書帳號PO文：「我是你的老公嗎？三十年了，你把我當你的奴才...離婚吧」等語，陳女知道後崩潰怒對洪女求償300萬元，高雄地院審理後，判決洪女應賠償30萬元。

據「ETtoday新聞雲」報導，洪女2004年被陳妻發現與丈夫偷情，被告判刑確定後，簽下不再介入陳男家庭保證書，原以為此事就此落幕，未料陳男去年7月底卻主動向妻子坦承，與洪女舊情復燃，還生下1子，並於同年9月認領孩子。

此外，洪女同年12月冒用陳男的臉書帳號PO文寫下：「我是你的老公嗎？三十年了，你把我當你的奴才，現在又成了你的專屬司機，請你認真思考一下還是那句話：離婚吧！」、「恩愛是表現，內心其實...」、「讓你擔心了，我們正討論簽字」等語，告知其親友夫婦間的婚姻已出現裂痕，陳女知道後身心崩潰，氣得向洪女求償300萬元。

陳男在法院審理時證稱，洪女2005年被判刑後2人就沒再聯繫，直到2年後因為工作關係才又聯絡上，並在2013年至2020年9月間發生性行為。

高雄地院審理後，認為洪女明知陳男已婚，卻與其發生性行為，侵害陳女的配偶權，審酌雙方身分財力與侵害程度，判決洪女應賠償陳女30萬元為適當，全案可上訴。