模特兒出身的劉雨柔熱愛運動有著魔鬼好身材，2018年與格鬥選手老公黃育仁結婚，沒想到才結婚4年夫妻倆就面臨「性生活不協調」，讓劉雨柔在節目中抱怨，常主動穿上火辣戰袍求歡，不料老公往往直接拒絕，或是想盡辦法逃避，回家就像屍體，讓她慾火無處發洩，氣得直呼「婚姻沒辦法再繼續下去」。

劉雨柔日前在《11點熱吵店》節目中提到，老公過去性慾旺盛，熱戀期時常常飢渴到「對到眼就上」，如今2人結婚4年，她剛好是豺狼虎豹、慾火正旺的年紀，結果先生變得興趣缺缺，每週只有2到3次，自己實在無法滿足；她直言，女生都希望透過性愛感受被愛的感覺，「如果伴侶不跟你做的話，難道是要偷吃嗎？」

劉雨柔接著說，老公婚後行程滿檔，夫妻倆沒有太多時間獨處，所以她常常會準備各種驚喜來增加情趣，或是在各個不同的地點嘗試，尋求刺激，不料男方總是想逃避，每次一回家就喊累，就像一具屍體，不只一次直接拒絕求歡，讓她相當崩潰，怒吼「他拒絕我已經到這個地步是我決定我們不要繼續下去了。」

劉雨柔嘆2人結婚4年剛好慾火正旺的年紀，結果先生變得興趣缺缺。(圖/翻攝自YouTube／11點熱吵店)

無性VS.有性生活！沒有愛愛還能「性」福？

對此，黃育仁解釋，自己的個性求好心切，希望能讓家庭穩定，所以平時很努力地工作，導致壓力過大，就算想要翻雲覆雨，也會害怕力不從心，像是先前就曾激情到一半突然身體疲勞，有種堅持不下去的感覺，但他又擔心會被老婆罵，所以才選擇逃避，例如藉口貓咪跳上床干擾到情緒，替自己找台階下。