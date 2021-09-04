雲林縣麥寮鄉公所與鄉代會為振興地方經濟，3日提案全鄉每人發放3000元振興金，獲11名代表全數通過，麥寮鄉長蔡長昆4日表示目前全鄉約4萬8000人，將編列約1.4億元，配合中央的振興5倍券，讓鄉民1次買個夠。

麥寮鄉公所與鄉民代表會針對疫情導致鄉民收入銳減，配合中央政府政策，為活絡鄉內經濟發展、提升消費意願，3日經代表會第21屆第13次臨時會提案，通過由鄉公所編列預算發放振興金，給予鄉民每人3000元，將討論採發放現金或帳號撥款方式。

蔡長昆表示，此案是他與多名鄉代提出，獲11名代表全數通過，目前規畫內容為2021年8月31日前設籍麥寮鄉者，每人皆可領取3000元振興金。依戶政單位統計，今年8月麥寮鄉人口為4萬8048人，需要約1.4億元經費。

蔡長昆說，由於台塑六輕設於鄉內中興村，需繳納房屋稅、地價稅等地方稅，因此麥寮鄉公所每年自有財源約3、4億元，評估發放1.4億元振興金應沒有問題，整個計畫待呈報雲林縣政府主計單位通過後，將擇日實施。

麥寮鄉民指出，麥寮鄉人口每年成長，從最早3萬餘人到目前4萬8000餘人，已是雲林縣人口數第3的鄉鎮，僅次於斗六市與虎尾鎮，每天還有2萬餘名六輕員工與外包商人員進出，商業盛行，疫情期間各行各業大受影響，發放3000元振興金不無小補。

麥寮鄉周邊鄉鎮民眾說，麥寮鄉因六輕進駐，每年每人可領取7200元回饋金，還有免費學校營養午餐與交通車、新生兒補助3萬元等福利，所以吸引不少人移居麥寮鄉，現在又將發放3000元振興金，1家4口就有上萬元的意外之財，實在令人稱羨。