國民黨主席選舉首度舉辦交叉詰問的電視辯論會，今(4日)下午4時登場，政見發表順序是候選人江啟臣、張亞中、朱立倫、卓伯源，預計將聚焦兩岸、美中台關係，以及2022、2024年選戰布局等議題。對於同為黨主席參選人朱立倫在媒體提問稱，前AIT主席卜睿哲新書，提到張亞中提的方案，在台灣幾乎沒人支持。對此，張亞中在結論部分回應朱立倫質疑。

此場黨主席電視辯論由《TVBS》舉辦，現場將由資深媒體人莊開文主持，程序共有4大部分，首先6分鐘申論；其次由中國時報、聯合報、TVBS提問；接著由候選人交叉詰問，每人可指定2位候選人回答；最後是4位候選人結論(候選人各發言3分鐘)。

【LIVE直播】國民黨主席辯論會登場！4黨魁候選人首同台交鋒激辯｜2021.09.04

在結論部分，對於前主席朱立倫表示，前AIT主席卜睿哲新書，提到張亞中提的方案，在台灣幾乎沒人支持。對此，張亞中在結論部分回應朱立倫質疑，他表示，他要請朱立倫前主席再看看那本書，因為書中卜睿哲用6頁的篇幅，介紹自己的主張，還把自己所提的兩岸和平協議草案版本，作為該書的附件。張亞中提到，卜睿哲也在書中提到，為什麼台灣社會不能夠理性討論該協議，這個對台灣非常有意義的抉擇？他認為，這是這本書另一個重要的部分。

他也質疑，過去維基解密曾針對朱立倫的政治立場值得懷疑，稱他可能是美國的線民，張亞中建議朱立倫，應該去告AIT，去告前任美國在台協會處長楊甦棣，以還他個人道德上的清白。

對於朱立倫稱自己是正藍，張亞中說，他當然希望朱立倫是正藍，甚麼是正藍？他認為，不只是口頭上尊崇國父孫中山，而是真正落實他(國父)的理念和思想。談及捍衛歷史文化，張亞中說，自己幾乎拋棄了非常多的財產，編教科書不斷在做抗爭，但是卻看不到其他人的身影，自己卻是孤軍奮戰，在捍衛憲法的時候，自己又是孤軍奮戰。

此外，就朱立倫談到天下為公、軍人子弟部分，張亞中說，過去8百壯士抗爭時期，他想請問朱立倫去過幾次、和他們握過手沒有？他認為，朱立倫可能一次都沒有。聽起來非常難過，他也希望國民黨都是正藍，而不是偏藍、偽藍。談及周三中常會，張亞中在會中主張要辦兩場辯論會，卻有人的代表在會中反對，他希望朱立倫能做到大公無私，在周三的政策辯論會能做到無私，讓所有黨員都看到。

張亞中強調，此次黨主席選舉牽涉到國民黨能否救亡圖存，這次不是選人的問題，而是選黨的理念和論述，甚至是願景，希望國民黨黨員在投下神聖一票時，請不要用個人關係去投票，而是為黨為國家，為兩岸和平投票，這是作為孫中山信徒，必須要堅持的。