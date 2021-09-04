味全龍隊4日與統一獅隊3連戰第2戰時，比賽轉播本壘後方畫面卻出現2塊「馬賽克畫面」，在網路上引發熱議，龍隊對此也發表聲明，針對Eleven Sports無預警馬賽克轉播畫面、嚴重影響球迷觀看權益一事，已致電表達嚴正抗議。

龍隊本季主場轉播由Eleven Sports負責，昨天龍獅3連戰首戰轉播畫面還都正常，但今天比賽開始本壘後方的廣告看板區域就出現了2塊馬賽克，只要球員有所移動就會「被馬掉」，這情況也在網路上造成熱議。

味全龍球團指出，會有這樣的情況是因為雙方協商出現問題，隨後再發表聲明表示，「針對Eleven Sports無預警馬賽克轉播畫面、嚴重影響球迷觀看權益一事，已致電表達嚴正抗議，球團也呼籲NCC針對轉播業者任意影響觀眾權益，主動出面了解。」

另一地的樂天桃猿主場賽事同樣由Eleven Sports負責轉播，則未出現「馬賽克」這樣的情況。