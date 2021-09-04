第56屆電視金鐘獎日前甫公布入圍名單，為《俗女養成記2》再鍍金。劇中飾演小杜的楊銘威憑《我的婆婆怎麼那麼可愛》入圍戲劇節目男配角獎，加上多次入圍電視金鐘的洪都拉斯，讓全劇卡司含金量再升級。洪都拉斯聊到這次加盟《俗女2》演出的機緣，他表示自己從第一季開始就是俗女粉絲，並透露說：「我一開始很擔心我的節奏和他們完全不一樣，但現場互動起來火花十足，大家都笑翻了，工作起來非常地開心！」

洪都拉斯也稱讚導演和劇組說：「每個場景的設計都會針對客串演員做調整，讓我們有表現的機會，很希望有第三、四季，我都可以來客串演出。」聊這集的主題「人生計劃」，洪都拉斯坦言自己對人生沒有很明確的規劃，他說：「我希望能把握當下每一次的演出，就像有人說『沒有所謂的小角色，只有好演員』，演戲是我最重要的興趣，會一直嘗試演出的工作，除非有一天自己沒有被利用的價值」，他也透露如果有機會也會想嘗試當一個可以發掘演員特質，給予演員最好發揮的導演，看得出他對於演藝工作濃濃的熱情。

至於《俗女2》最新一集中，謝盈萱飾演的陳嘉玲面臨新的人生考驗「懷孕」，而她上集照顧外甥時，也展露出充滿母愛的一面。謝盈萱戲外對於小演員也充滿大姐姐的愛，在新釋出花絮中，拍下她戲中發怒後，下戲時立刻安慰對方：「對不起諺諺，我只是在演戲而已，我不會對你那麼兇」，現場也不停對諺諺施展親吻之術，甚至還捏著他著臉蛋笑說：「好多膠原蛋白！」該劇於每周日晚間9點於華視主頻與CATCHPLAY＋影音平台全球首播；每周六下午2點華視主頻精彩重播。