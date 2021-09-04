林口61歲阿嬤上月27日帶著8歲孫女說要下南部玩後，就此失聯，由於女童患有關節炎，家屬31日心急如焚向中和分局報案，再向新北市議員蔡淑君求助，9月2日經家人討論下，對阿嬤提告「略誘罪」，警方3日在桃園尋獲祖孫倆，警方4日移送時，阿嬤放聲大哭，全身癱軟上了警車，檢方偵訊後，決定將阿嬤責付給兒子帶回。

據了解，羅林阿嬤家住中和，因女童媽媽近日剛生產完，阿嬤因此至林口區幫親生女兒帶小孩，因女童患有關節炎，必須定期吃藥打針，阿嬤疑不滿治療方法，認為要靠「宗教力量」治療較為妥當，因此和親友發生爭執。

8月27日阿嬤留下字條，說要帶孫女到嘉義，原先表示3天後就會返家，8月28日也曾用公共電話報平安說是去阿里山玩，3天後家屬見不到阿嬤與孫女回家，祖孫倆沒帶手機無法聯繫，女童家屬先行至中和警分局報案，再向新北市議員蔡淑君求助。

家屬向新北市議員蔡淑君透露，阿嬤在嘉義有間房子，懷疑女童被帶回嘉義，經新北市議員蔡淑君向嘉義警單位告知後，嘉義警方回報，房子目前正在裝潢，家屬這才驚覺房子被賣掉，大感事有蹊蹺。

林口警分局31日接獲報案展開調查，經嘉義市警局第二分局協助調閱監視器，發現嬤孫2人沒去阿里山，但確實出現在嘉義，還到服飾店購買過衣物，但8月30日搭乘客運返回桃園。

由於警方掌握消息時，祖孫倆已失聯近6天，加上9月2日時，阿嬤曾打了通電話給兒子，女童媽媽經家屬討論，在擔憂發生意外下，對親生媽媽林阿嬤提告刑法「略誘罪」，希望能加速辦案。

林口警在9月2日成立鷹眼小組，並報請新北地檢署儉股王江濱檢察官指揮偵辦，透過雙向通聯分析，在3日晚間7時於桃園區安樂街上出租套房尋獲嬤孫，祖孫當時身體健康、狀況良好。

警方在套房內搜索時，發現阿嬤於一個月前就租下套房，且牆壁上貼有孫女的日常生活作息表與課表，顯示謀畫；套房房東表示，阿嬤是上月14日向他租下一年租約，當時她表示是因為女性朋友常常帶男朋友回來，覺得不方便才出來住，並不知道有帶孫女。

林口分局長陳忠龍說明，阿嬤被警方帶回時情緒失控，崩潰大哭，從行為與現場狀況，可以看出阿嬤很愛孫女，疑因家庭問題才帶孫女離開，待做完筆錄將移送新北地檢署。

林口警方4日上午將阿嬤移送至地檢署複訊，面對媒體包圍詢問，阿嬤放聲大哭，不能言語，全身癱軟，最後在警方攙扶下上了警至新北地檢署複訊，經新北地檢署檢察官複訊，考量事發經過與家屬意見後，決定將羅林阿嬤「責付」給兒子帶回。