行政院長蘇貞昌今天表示，他要為屏東設計新都心，不是只有一個高鐵站，而是包含科學園區、運動園區、科技產業園區、雙語學校，是一個產業、生活、教育一體的未來台灣，期待相關規劃趕快進行，若交通、學校、生活與休閒動線等都做好，將是指標性的科學園區，可吸引國際年輕人才。

蘇貞昌今天在屏東縣長潘孟安、立委莊瑞雄、鍾佳濱、周春米、農委會主委陳吉仲等人陪同下，視察「屏東科學園區」，並聽取各部會報告屏東高鐵車站特定區相關規劃。蘇貞昌指出，屏東國際棒球場預計在高鐵車站特定區內興建，將是全台灣離高鐵最近的棒球場，堪稱高鐵直達，應規劃設計為能容納1萬5000人以上的A級棒球場。

屏東高鐵車站特定區除高鐵車站等設施外，還包括科技部的屏東科學園區、經濟部的科技產業園區，還有屏東縣規劃的運動休閒園區、雙語學校。

整個屏東高鐵特定區達310公頃，下個月將啟動都市計劃籌備工作，其中屏東高鐵車站專用區18公頃今年已經啟動綜合規劃，未來與台鐵六塊厝車站之間的70公尺距離，將以電動步道連結。

另外，科技部主導的部屏東科學園區占地74公頃，預計增加5400就業人口，360億元產值；經濟部推動的科技產業園區擴區計畫則是近27公頃，預估年產值可達100億元產值、增加790個就業機會，已在進行環評。

至於屏東縣運動休閒園區計畫，有關國際棒球場設計部分有A、B方案，A方案預計提供1萬人入場，總經費新台幣21.6億元；B方案則是新增外野看台區，預計提供1萬5000人入場，總經費24億元。

雙語學校部分，將比鄰運動休閒園區，規劃民國113年啟動招生；未來高鐵特定區住商整合後，整體有望創造1萬個就業機會。

蘇貞昌聽取後提出多項建議，他說，住宅區若緊鄰棒球場與雙語學校，以天母球場為借鏡，使用上恐受限，請內政部協調將原規劃的住宅區挪移，空出的範圍建議用於擴大運動公園與雙語學校。

蘇貞昌也說，雙語學校鄰近機場側，應該要種植高大樹木，藉以降低機場起降噪音，且能是此區民眾未來休憩好去處。

談到國際棒球場，蘇貞昌說，教育部補助棒球場慣例是5億元，不過他將請交通部就棒球場與科技園區的道路設計、停車場等一體設計與處理。

蘇貞昌也提醒，屏東國際棒球場相關工程不要急著發包，因為此處未來將是全台灣離高鐵最近的棒球場，堪稱高鐵直達，不應只設計容納1萬人的B級球場，應該要設計能容納1萬5000人以上的A級棒球場，且要設置練習用球場。