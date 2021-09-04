加密貨幣(Cryptocurrency)目前仍被大多數人認為僅是一種投資標的，然而這項觀點將在9月7日徹底改變。根據薩爾瓦多(Salvador)6月份通過的法案，加密貨幣之一的比特幣(Bitcoin)將在9月7日正式成為該國法定貨幣，交易時商家必須要收取。對此持反面意見的民眾發起不少抗議，引發關注。

Protestas contra el bitcoin a pocos días de su implementación en El Salvador

《BBC》報導，隨著法案通過，薩爾瓦多將成為全球第一個承認比特幣是法定貨幣的國家。但是人們對這項政策的懷疑卻日漸上升，並且民眾的接受情況出現分裂。

提出法案的總統Nayib Bukele認為，提出這項政策是為了促進經濟發展與就業；但是民調結果卻狠狠打臉，數據顯示大多數薩爾瓦多人並沒有準備好接受這項政策。

根據中美洲大學(Central American University，UCA)進行的調查，結果發現在1281位受訪者中，只有4.8%了解比特幣且知道它如何使用。有超過68%受訪者都表示他們不同意使用加密貨幣作為法定貨幣。

有超過在200萬在外國工作的薩爾瓦多人，都透過匯款把錢寄回家裡；匯款佔據薩爾瓦多國內生產毛額(GDP)20%以上。而支持將比特幣作為法定貨幣的人們認為，透過比特幣匯款更便宜。

對此，加密貨幣分析師Glen Goodman提出警告，他指出近期一篇學術論文指出(比特幣)交易成本實際上可能會更高。他也引述商會的調查顯示，高達82.5%的受訪者都不想接受比特幣匯款，主因就是比特幣的價格波動很大且難以預測。

而Markets.com首席分析師Neil Wilson表示，薩爾瓦多是一個相對來說較小的經濟體，就目前來看這項政策只是專制政權尋求關注的舉動。且他表示將比特幣作為支付方法的本質是不好的，因為對小額交易來說交易成本很高，而該國最貧窮的人可能是此政策下受益最少的。

薩爾瓦多為了實現將比特幣作為法定貨幣的政策，政府向民眾提供30美元等值比特幣，可透過線上錢包來領取；並且在全國廣設200台ATM(自動櫃員機)，讓民眾可以將美元換作比特幣。

但是民眾仍對於這項政策缺乏信心，擔憂自己的畢生心血與積蓄，會因為比特幣的波動劇烈而在一夕間化為烏有。上個月底該國首度首都聖薩爾瓦多（San Salvador）開始出現不少示威聲浪，對於政府強推比特幣表示抗議。

由於比特幣是不受政府或是其他監管機構控制的貨幣，其價值透過自由市場機制決定，因此短期間暴漲或暴跌的情況時有所聞。因此世界銀行(World Bank)也對推動這項政策提出警告，認為是否要將比特幣作為可流通的法定貨幣還需要更多觀察。不過目前薩爾瓦多仍舊將依循計畫，換言之，比特幣成成為法定貨幣的法案將在7日正式生效。