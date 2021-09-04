波蘭政府於今天宣布捐贈台灣40萬劑AZ疫苗。外交部表示，全球疫情因Delta變種病毒株肆虐而再度升溫，而且疫苗供貨依然有延遲或短缺的情形，波蘭政府的及時善舉，不僅彰顯波蘭與台灣齊心比肩，共同對抗疫情的堅毅決心，也是民主自由夥伴彼此友愛互助，展現真摯情誼的感動時刻。外交部謹代表我國政府及2350萬台灣人民向波蘭政府表達誠摯感謝。

外交部指出，當歐洲在去年疫情嚴峻且第一線醫護人員缺乏醫療物資時，我國曾捐贈總計一百萬片的醫療口罩給波蘭，協助對抗疫情。波蘭感受台灣溫暖的關心，之後曾特別由波蘭航空以專機方式直飛來台採購防護衣等醫療物資；今（110）年5月下旬，波蘭則在我國疫情警戒升級的關鍵時刻，捐贈防護衣給台北市政府，不斷為台灣與波蘭間緊密的防疫交流合作譜下感人樂章。

外交部強調，台灣與波蘭的雙邊關係友好密切，尤其兩國基於民主、自由、人權及法治的普世價值，一向都是堅強的理念相近夥伴。去年9月在第9屆台灣波蘭經貿諮商會議中，雙方簽署支持中小企業與創新及認證合作等兩項協議，今年2月台灣與波蘭簽署刑事司法合作協定並正式生效，進一步提升兩國雙邊實質關係。基於彼此堅定的信念及共識，我們十分樂願持續積極推動與波蘭在各領域的合作交流，串起更多友誼與連結。

外交部就本案與衛生福利部合作無間，另特別指示我國駐波蘭代表處與波蘭政府保持密切聯繫。根據波蘭政府宣布的訊息，這批疫苗已經啟運並在飛來台灣的途中。一旦有該批疫苗順利運抵台灣的消息，外交部將在第一時間跟國人說明報告。