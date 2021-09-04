國民黨主席選舉電視辯論會今天登場，在交叉詰問階段，江啟臣詢問朱立倫，去年曾說，「政府開放萊豬進口，若能簽署FTA，我、國民黨願意一起吃美豬」，形同願犧牲全民健康來換取經濟利益，如何拚反萊豬公投，朱回答秀出和江啟臣一同參加反萊豬活動照片，強調「我們立場一致」。

朱立倫說，當時他說若能簽署FTA，多吃美豬當然贊成，但絕對反萊豬，他定調，年底反萊豬公投，就是對民進黨的不信任投票，若當選將全力推動，將近3個月大家都要站出來。

卓伯源痛批，民進黨對反萊豬立場反覆無常，不顧人民健康，只顧一黨一私，國民黨要在年底公投，展現團結全民力量。

隨後，朱立倫點名江啟臣的疫苗政策，以及卓伯源的2022勝選方程式，江啟臣說，國民黨團去年首次提出採購國際疫苗主張，今年也在立院提出但遭綠營封殺，經詢問14縣市意願，有4縣市有意採購疫苗，黨中央就協助採購，最後共同提出500萬劑申購計畫。

卓伯源說，若擔任主席，將和縣市首長成立聯合戰線，明年縣市長選舉，14縣市應該可以全數連任，這是執政縣市首長的功勞，力拼「14＋2＋2」，桃園市與台北市贏回來，基隆市新竹市也要贏回來。