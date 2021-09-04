9月1日是開學日，教育部已頒布相關校園指引，但多數學生仍未施打疫苗，如何保持校園防疫安全成為一大挑戰。再加上長榮再爆機師飛澳返台後爆發突破性感染確診，其中1名機師的兒子也確診，他就讀的學校3日下午緊急停課14天。入口網站《Yahoo奇摩》針對「開學校園指引中，只要有2例確診，全校就停課？」進行網路民調，截至傍晚5點30分，竟有33.7%的網友認為不適當，應該3例或以上才停課；31.9%認為停課標準適當。另該民調也問到「9月1日開學，你對目前防疫情況有沒有信心？」有45.8%的網友認為有信心；49.9%則認為沒有信心。

《Yahoo奇摩》針對「9月1日開學，你對目前防疫情況有沒有信心？」進行網路民調，截至傍晚5點30分，共有17200人參與投票，有27.3%的網友認為非常有信心；18.5%的網友表示還有信心；25.9%的網友認為不太有信心；24.0%完全沒有信心；4.3%則表示不知道／沒意見。

另外，該民調也問到「目前教育部開學校園指引中指出，只要有2名確診，全校就停課，你認為標準如何？」33.7%的網友則認為不適當，應該3例或以上才停課；31.9%的網友認為停課標準適當；25.9%則認為應該1例就停課；8.5%則表示不知道／沒意見。

另也問到「有人建議國高中生延後上課到09:30，你是否贊成？」有高達45.0%的網友表示非常不贊成；24.5%的網友表示不太贊成；10.0%表示非常贊成；11.7%的網友表示還算贊成；8.8%則表示不知道／沒意見。