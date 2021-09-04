寒舍集團「鬼見愁」魏均珩，4日在男團對新竹愛山林的補賽以5比4再勝，例行賽（個人加團體）17連勝，立下勝率百分百的「魏均珩障礙」，並拿下「滿分王」榮銜，新北凱撒「雷母」雷千瑩則榮膺「滿分后」。

「滿分王」和「滿分后」是中華企業射箭聯賽三年首度增設獎項，依選手例行賽滿分箭總數排名，寒舍集團魏均珩今天在補賽中再射出5支10分箭，以78支滿分箭登頂，台南射箭隊洪晟皓66箭次之，新竹市愛山林鄧宇成64箭第三。

女子組方面，新北凱撒「雷母」雷千瑩以55支10分箭勝出，台南射箭隊葉昱琛49箭居次，寒舍集團林佳恩47箭第三。

例行賽17連勝，勝率百分百的寒舍集團「阿魏」魏均珩說，「滿分王」榮銜是種肯定。「不管是射9分還是10分，都要全心投入，為團隊的榮耀表現出最好的自己，感謝隊友的支持和鼓勵，這個獎座是屬於寒舍這個大家族的。」

魏均珩表示，自己比賽時抱持平常心。「就是追隨『鄧爺』（鄧宇成）的腳步，把每一支箭都當做是全新的開始，專注地作好自己該做好的的每一個動作，重點不是要跟別人拼輸贏，而是跟自己比。」

「雷母」雷千瑩說：「其實我沒想那麼多，能夠拿到『滿分后』殊榮當然很開心，但這不是我一個人自己去拼、去努力就可以辦得的，還要歸功於凱撒的團隊氛圍，所以我要把這個榮耀和新北凱撒共享。」

談到接下來的計畫，雷千瑩說：「先拼10月的新北全國運動會，接下來就是年底的亞運選拔賽，才剛比完東京奧運，大賽回來要重新思考、檢視自己的問題出在那兒，再做調整。」