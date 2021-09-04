民眾PO初收到的細胞簡訊。（翻攝網路）

長榮機師群聚造成4人確診，防堵病毒進入社區竄流，中央流行疫情指揮中心今（4日）下午發布110萬封細胞警示簡訊，提醒和確診者足跡重疊民眾注意自身健康狀況。對此，醫勞盟感嘆發文直呼，「又是一場艱難的戰役！」預測篩檢站又將湧入大量收到簡訊的民眾。

指揮中心過去針對不少群聚事件都曾發送過細胞警示簡訊，提醒足跡重疊民眾前往採檢。為防堵Delta入侵社區，指揮中心針對8月13日至9月2日期間，曾與長榮機師群聚事件確診者接觸或活動軌跡重疊者發送110萬封警示簡訊，範圍除了桃園，更遍布雙北、高雄等縣市，發送規模創新高。

對此，台灣醫療勞動正義與病人安全促進聯盟在《醫勞盟》臉書粉專發文表示，「各醫院採檢站應該已經有收到簡訊民眾湧入了吧？又是一場艱難的戰役！」醫勞盟進一步說明，以這幾個月來看到無症狀者的比率是那麼高，坦言「這一次的擴大篩檢是有其必要性」。

不少民眾則在貼文底下痛罵機師，「又是機師，不準他們再自主管理了啦！就一樣標準隔離14天。班表航班人力不足，當然就是航空公司自己調整啊！哪個行業不辛苦，人力不足也不是要自己想辦法」、「機師喉嚨癢都被說是隱匿症狀了，除了篩檢之外誰也沒辦法知道自己有沒有確診」、「這是一場沒完沒了的戰爭⋯⋯」。

指揮中心提醒，如接獲細胞警示簡訊，並自認在於8月13日之後曾有COVID-19疑似症狀，請就醫評估或可至社區篩檢站採檢。前往採檢過程務必正確佩戴醫療口罩儘速就醫，不可搭乘大眾交通工具，就醫時應主動告知醫療人員相關暴露及接觸史。