導師熊仔演出。（三立提供）

導師主持人與DJ宗華合影。（三立提供）

台視、MTV饒舌選秀節目《大嘻哈時代》受疫情影響，新集數睽違五周後登場，播出後熱度不減反增，第7集「導師命題創作賽（上）」本周於YouTube首播後火速竄升至發燒榜第2名，各大網路論壇與社群討論度居高不下，節目帶動的嘻哈熱潮持續延燒全台。

繼上週「導師命題創作賽」上集進行選手兩兩組隊並選擇導師，由Leo王組的異鄉人與DaBao、禪波 ZENBØ 與wannasleep、踢萬8IG8A8Y與FRαNKIE阿法，以及剃刀蔣組的潤少與YoungLee、阿夫與林可綸AcRoss、許時與K!ddingboi、Peatle與PIZZALI共七組演出率先登場，本週「導師命題創作賽」下集由大支組、熊仔組共7組選手輪番上陣，將選出14強選手進入下一關，名單備受矚目。

「導師命題創作賽」由導師出題，創作是否符合主題、技巧、台風與雙人默契等綜合表現為評分重點。為激發選手靈感，四名導師大出奇招，Leo王請選手秀廚藝、剃刀蔣組帶選手PK保齡球球技、熱愛運動的大支與選手一同爬山並淨山，而熊仔安排選手團隊合作組裝帳篷野炊，四人各自在不同的行程中公佈主題。

大支組選手Gambler平常較少運動，在爬山過程不斷進行「戰術性休息」直言體力吃不消；熊仔則在命題場地等待選手時，秀了太極拳打發時間，選手組帳棚時更調皮的化身魔鬼導師逼問「誰沒在做事？」讓選手們上緊發條不敢懈怠。而Leo王、大支、熊仔也於節目中首度演出傳達命題精髓，精湛表現帶給選手們最好的示範。

除了上週公布優先晉級的禪波 ZENBØ 與wannasleep，本週究竟有哪些選手能進入14強為最被關注的焦點。搶先釋出的預告中揭露了「導師命題創作賽」下集的分組名單，擅長演唱客語饒舌的Yappy與來自五堵常以台語創作的Gambler身著里長背心演出，展現雙倍能量；八八男與POPO J一組，身為八八男的學長，熊仔表示：「擔心POPO J被八八男扯後腿。」

而一路以來演出皆獲得大量好評的蛋頭BG8LOCC選擇大魔王SOWUT為隊友；擁有高人氣、來自團體Multiverse的Macdella、EyeballRay首度在節目合體演出；政大黑音新秀緋村宗祐與表現穩健的Black MIC合作；皆為老師的韓森「韓老師」跟嘻哈圈知名舞蹈老師、節目中僅存的唯一一名女選手7LING搭擋；藝術家PiNkChAiN紅粉鍊人則與推出連載讓評審驚艷的 K.I組隊，每組演出都相當精彩，讓導師們陷入選擇困難，直言「覺得非常難選！真的太硬了啦！」

《大嘻哈時代》復播後播出時段不變，每周六晚10點於MTV、台視及myVideo同步播出。