雲林縣身心障礙者冒雨在北港鎮武德宮演出，傳遞《身心障礙者權利公約》精神。（復健青年協進會提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣身心障礙者冒雨在北港鎮武德宮演出，傳遞《身心障礙者權利公約》精神。（復健青年協進會提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣復健青年協進會4日在雲林縣北港鎮武德宮廣場舉辦「身心障礙者展能社區晚會」，藉由才藝展演傳遞CRPD《身心障礙者權利公約》精神，數十名演出者冒雨獻藝，感動現場觀眾，讓大家認識雲林身心障礙者克服困難、突破障礙的決心與毅力。

此場CRPD社區晚會以「平等尊重、權利宣言、才藝展能」為主題，安排來自台西、東勢、麥寮沿海地區心智障礙者所組成的「歡喜三太子」，結合熱門流行舞蹈，展現海線偏鄉這些大孩子的舞台熱情。

還有斗六圓夢庇護工場令人驚豔的「雜耍棍舞秀」、北港小作所小天使們「群模亂舞團」的勁歌熱舞、「一團亂合唱班」愛唱歌的肢體障礙者坐著歡唱、「薩克斯風樂團」用對音樂的熱忱吹奏出天籟之音，大家輪番演出，秀出圓缺之間的夢想堅持。

長期支持及協助身障者的表演團隊也共襄盛舉，環台旅行的「三指故事餐車」，導演洪崇朔編導主演CRPD行動劇場，以懷念的家鄉味，演出記憶中的感動故事。「雲火INFERNO火舞團」為聲援CRPD跨越障礙的精神，串聯身障技藝培訓教練群，與馬來西亞特技扯鈴表演者黃嘉棋聯合演出「跨越障礙特技秀」。

復健青年協進會理事長劉長庚表示，《身心障礙者權利公約》，是21世紀第1個人權公約，由聯合國發起、世界各國響應推廣，是身心障礙者權利保障倡議，也是先進國家延伸21世紀公民權益的指標之一。

劉長庚說，復健青年協進會自1985年創會以來，各理事長不斷交棒傳承，協助身心障礙者自立進而融入參與社會，一路走來，見證身心障礙者權利意識的抬頭與進步、社會各界認同與接納，也讓台灣進步的公民意識被看見、被認識。