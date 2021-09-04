外傳勞動部為挽救失業率，推出「安心上工計畫」，要求國營事業開出千名職缺，讓各公司「不堪其擾」。民進黨臺北市議員王世堅認為，要尊重國營事業的專業管理，用這種方式彌補失業率非常不好，同時他也批評國民黨過去執政時不尊重國營事業，前總統馬英九起了壞頭，國民黨文傳會主委王育敏則反嗆，民進黨都執政五年了，不要再推給馬維拉。

王世堅3日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，應該要，尊重企業經營的專業管理，同時也要有一致的標準，不尊重國營事業專業管理的是過去的執政者。這時同臺的王育敏打斷王世堅，「你們執政五年了還有過去？」

王世堅指出，民進黨執政以後，要摒除這一點，過去國民黨犯的錯，我們不要再犯，也就是說要讓國營事業以專業經理人來經營，王育敏則說，「你們的那些董事長都是酬庸的」。接著，王世堅繼續說，我們希望專業經理人能夠去了解國營事業是不是人力有缺口，還是過多？任何政治力都不要再介入。

王世堅直言，過去有這樣的情況，現在民進黨執政，有誰沒做好，大家提出來檢討，社會給壓力，立法院要求這樣的人下臺，如果只靠一紙公文要求做人事說明，就判斷是不是要國營事業給一些職缺，這還太籠統，但應該尊重國營事業的管理，不要說一定要給多紹名額，硬塞多少人，用這來彌補失業率，「我覺得這非常不好」。

王世堅又說，過去國民黨執政的時候，確實有這麼做，希望從今天以後不要再這樣，民進黨也不該這麼做。王育敏直言，民進黨的酬庸比國民黨有過之而無不及，五倍券誰是叫國營事業的人來打包的？還有勞動部可以指揮國營事業開職缺。王世堅連忙回答，這個都是不對的，所以我們都反對，但是起了這個頭的是消費券，是馬英九。

王育敏指出，民進黨要好好檢討，人民相信民進黨，結果民進黨執政做得比國民黨時期還差，真的要好好檢討。王世堅則說，馬英九帶頭做壞，所以給蘇貞昌這麼多例子可以跟著做，馬英九的執政是哪一黨？這非常清楚，過去馬英九的錯，蘇貞昌不應該再犯了。這時王育敏反嗆，「民進黨已經執政五年，不要再推給馬維拉」。

針對這項爭議，勞動部勞動力發展署創新中心副主任葉良琪表示，不只發文給經濟部，但希望提供新增的職缺，不希望裁舊換新。