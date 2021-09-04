台26線枋山段4日下午發生4車追撞意外，共7人受傷送醫，幸都意識清楚、無生命危險，而當時因4輛事故車占據南北內車道道路，僅剩外側機車道可通行，導致行經車輛回堵約1公里，不過警方獲報後立即到場疏導交通，半小時內即解除堵車危機。

枋寮警分局指出，4日下午3點37分許接獲報案，於枋山鄉台26線5.6公里發生4部自小客交通事故，黃姓駕駛人駕駛自小客車沿台26線（北往南）方向行駛至肇事地點、於中央分隔島處待左轉時，先遭後方自小客車撞擊，後再被對向（南往北）2部自小客車撞擊。

台26線枋山段4日下午發生4車追撞意外，共7人受傷送醫，幸都意識清楚、無生命危險。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

台26線枋山段4日下午發生4車追撞意外，共7人受傷送醫，幸都意識清楚、無生命危險。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

警方說，4車的駕駛及乘客共7名受傷送醫，生命狀態均穩定，而案發時因4輛事故車占據南北內車道道路，僅剩外側機車道可通行，導致有車輛回堵約1公里的狀況，不過當多名警力趕赴現場擺設交通錐並執行交通管制後，不到半小時行經車輛已可順利通行，而至下午5點5分許，現場狀況全面排除。