美國「有線電視新聞網」（CNN）3日表示，美國總統拜登在1週內面對在混亂中全面撤軍阿富汗、經濟因新冠肺炎（COVID-19）疫情停滯、黨內關鍵成員反對預算案、支持率暴跌等4件慘事，並強調這類負面事件只要發生1件，就足以讓任何總統度過糟糕的1週，而拜登1週內遭遇4件，痛苦程度可想而知。

根據報導，美軍8月31日終於全面撤離阿富汗，但由於撤離過程中的極度混亂，以及上週造成13名美軍和至少170名阿富汗人死亡的喀布爾機場恐攻，都對拜登及其行政團隊造成非常負面的影響。

而在Delta變種病毒肆虐下，美國8月經濟面臨嚴重停滯，根據美國政府資料，該月增加的工作機會僅有23.5萬個，為今年1月以來最低。這讓經濟專家們十分擔心，因為此數字遠低於先前預期的70萬個。

另外，溫和派民主黨聯邦參議員曼欽（Joe Manchin）2日表示，他認為民主黨須對拜登提出的3.5兆美元（約新台幣96.68兆元）預算計畫採取「策略性暫停」。若缺少曼欽的關鍵一票，民主黨將難以在參議院通過這項用於刺激國內經濟的預算案。

最後，根據美國「全國公共電台」（NPR）、「公共電視網」（PBS NewsHour）和瑪瑞斯民意調查（Marist Poll）進行的最新民調，拜登支持率暴跌至43%，單月減少6個百分點；反對者佔51%，上升7個百分點。且更令民主黨擔憂的，是強烈支持拜登者僅19%，但強烈反對者卻有41%。

CNN政治評論家希力薩（Chris Cillizza）指出，這類負面事件只要發生一件，就足以讓任何總統度過糟糕的一週，而拜登一週內遭遇4件，確實會讓他十分痛苦，認為拜登必須設法將公眾注意力轉移到對他更友好的政治領域。