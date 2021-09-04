去年底的汽車行業晶片短缺危機，不僅沒有按照行業預期的在今年三季度開始緩解，反而愈演愈烈。多間汽車企業人士表示，7月至今爆發的新一輪晶片短缺影響面積和缺貨程度，尤勝去年底和今年二季度。包括福斯、本田等在多間外企和中國合資公司，以及中國本土企業已連續3個月產量接近腰斬。

第一財經報導，汽車晶片危機起源於去年年初，疫情影響下大陸汽車銷量下跌，車規級晶片產能過剩，同時在「宅經濟」的推動下，消費級晶片需求猛增，晶片原料轉向消費級晶片生產，此階段雖然沒有爆發汽車晶片短缺，但危機的種子已經埋下。

到2020年中，大陸疫情好轉後，汽車銷量提升，車規級晶片需求增長，但國外疫情爆發，全球經濟停擺，多家晶片企業停產，汽車晶片危機初步顯現，但當時汽車供應商尚有晶片庫存。

到今年初，美國德州暴雪、日本瑞薩火災等天災人禍導致多間晶片廠商減產或停產，晶片產能受限，汽車行業整體「晶片荒」加劇。7月，馬來西亞局部疫情加劇，更引發全球晶片生產「斷崖式」危機。

馬來西亞是全球車規級晶片生產、封裝、測試的最主要生產地，多間半導體廠商在此設立的工廠也因此停產，影響了大批晶片的生產。

一汽-福斯（德國福斯等與中國合資）作為龍頭之一，產銷量巨大，多選用博世、大陸等大型全球零件供應商進行供貨，缺晶片危機在這些產量巨大的零件供應商上，最先顯露。數據顯示，今年4至7月，一汽-福斯產量按年分別減少40.7％、25.5％、60.8％和58.7％。

此外，本田（Honda）、日產（NISSAN）等中國合資公司也出現了晶片短缺導致的大幅減產，後者主要受日本瑞薩等芯片公司影響，減產時間雖然晚於一汽-福斯，但受影響程度也非常嚴重，如廣汽本田和東風本田今年6、7月產量按年均減少了40％以上。東風本田一位人士稱，該公司部分主銷車型減產幅度甚至達到了80％。

晶片短缺已經影響汽車消費終端的供需平衡。北京平治（Mercedes-Benz）一間4S店銷售經理稱，E級和GLC沒有現貨，取車周期在兩三個月左右。寶馬（BMW）4S店銷售顧問說，3系列和5系列取車都要等兩個月左右，7系列僅740有現車，730訂貨周期大概1個月。