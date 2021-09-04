美股下周適逢勞動節假期，交易活動恐將陷入清淡，投資人將評估夏季表現決定獲利出場或增加避險策略，其中就業與通膨數據預料將繼續牽動大盤走勢。

周一是美國勞動節，National Securities首席投資策略師霍根(Art Hogan)指出受勞動節效應影響，交易活動可能不如以往熱絡。然而在美股近來屢創新高下，投資人可能思考將逢高賣股或是增加避險操作。

霍根解釋，若回顧過去五年勞動節後美股若剛好逼近歷史高點，通常在勞動節該周會成為9月走勢最糟的一周。

美股下周重要指標將包括周四的上周初領失業救濟金人數與周五的生產者物價指數（PPI）。前者之所以重要，是因為在8月就業報告意外表現疲弱後，外界將關注就業市場是否有所改善或是持續不振。

另外市場還將關注任何與通膨相關的數據，因此PPI與隔一周後發布的消費者物價指數（CPI）也將繼續成為投資人聚焦的另一重點。