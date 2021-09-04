長榮航空機組人員疫情連環爆，3日新增2名機師皆為打完2劑AZ疫苗仍確診案例，且其中一名機師在加強自主健康管理期間屢次外出聚餐，甚至隱匿從澳洲執勤返台前就已出現症狀，還傳給就讀高職兒子，導致該校2800多人緊急停課篩檢。資深主播李富城表示，當初「3＋11」的決策，讓台灣人吃盡苦頭，如今爆發疫情來源不變，讓他不禁喊：真想罵人。

李富城4日在臉書貼文表示，「3＋11」讓我們吃盡苦頭，人民不敢外出，百業消沉。目前剛有起色，又有新病毒擴散，來源不變，我們的政府是不長記性嗎？還是故意讓台灣成為木頭人？真想罵人。

網友紛紛回應說，「找一個不懂管理卻裝懂的陳時中擔任指揮官，3+11後又一錯再錯。」、「擔心又一破口。」、「桃園3+11破口ING？歹誌大條了！」、「無奈呀，我們只能默默承受，減少外面走動，這政府已經容不下異言堂了！」、「一樣是機師，一樣是偷跑。政府是麻木不仁，還是搞不清楚狀況，境外管理如此重要的防疫工作，政府什麼時候才能體會到重要性。」

也有網友認為，「這事非常嚴重，可能是變種病毒，為何會一再發生呢？！每次都是罰錢了事，罰錢就會無事嗎？真可悲，非常可惡，」、「因為這個政府，他們的考量，從來不是以人民為首要顧念，這個從種種施政的順序，就能得知。最明顯的，就是疫苗的施打順序，莫名其妙，第二類不敢公布名單。」