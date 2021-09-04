藝人熊熊（卓毓彤）有著甜美外型及傲人好身材，昔日以「國光女神」得到觀眾注意，而直率的個性也讓她人氣持續看漲，但情路上總是遇人不淑，而她在今(4)日35歲生日也揮別過往，迎來全新的自己。

今（4日）是熊熊（卓毓彤）35歲生日，她在IG寫下「一起床就收到許多生日祝福，覺得幸福」，並表示「以前過生日，總是提前就想著要如何慶祝，跟朋友，跟男友，今年因為疫情，去哪裡都不太方便，但重要的人都還在身邊，簡單寧靜更好了」。而她去年受到不雅影片外流影響，也讓熊熊沈寂了一陣子，好在走出陰霾感觸的表示「去年到今年，心境上的轉變，學會獨處，接納自己，開始在創業的路上前行，謝謝自己。也謝謝所有支持跟幫助我的人。」

此外，熊熊除寫下內心想法外，也讓粉絲關注的是她同時PO出的照片，熊熊手持的粉白色玫瑰，穿著透膚深V蕾絲，讓她的G級車頭燈全都霸氣外露，照片經過特效處理，讓熊熊光芒四色，似乎也在象徵未來的她能發光發熱，並許下生日願望第一個「祝福大家都平安、健康、快樂就是幸福」、第二個「希望疫情能夠早日平息，大家都趕快打到疫苗」、最後ㄧ個送給茶茶「祈願虐待動物案件，加重刑罰能早日修法通過」。

熊熊目前積極經營網路社群平台，也和張承中（阿中）一起開立娛樂經紀公司，並擔任監察人；而熊熊之前上節目坦承不雅影片外流，對於傷痕攤在陽光下，猛踩痛處給所有人看，是盼重獲新生的權利。