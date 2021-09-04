氣象局針對台北等13縣市發豪大雨特報。(氣象局提供)

今（4日）水氣增多，午後對流發展旺盛，各地下起滂沱大雨，中央氣象局發布13縣市豪大雨特報，也不斷更新大雷雨防災警訊，嘉義、屏東地區更一度響起國家級警報；除此之外，氣象局長鄭明典特別分享台北午後一張驚人的「雨瀑」照片，畫面讓人嘆為觀止。

今（4日）各地午後出現局部大雨，台北市、雲林縣、嘉義縣及屏東縣出現豪雨。（氣象局提供）

氣象局指出，今天各地上午多雲到晴，午後西半部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨出現，台北市、雲林縣、嘉義縣及屏東縣出現豪雨，氣象局一度對「雲嘉、南高屏」地區發布大雷雨即時訊息。

根據氣象局統計，今日不少測站都累積雨量超過100毫米，雨量第一名測站是嘉義縣「竹崎」的175毫米，第二名為屏東縣「高樹」的136豪米，第三名落在北市文山區「埤腹」，累積117.5毫米。此外，鄭明典下午也在臉書分享一張民眾提供，從汐止觀測台北「雨瀑」的照片，畫面中的天空彷彿破了一個大洞，也讓網友看了直呼「好壯觀！」

氣象局預報指出，明天（5日）有南方水氣通過，花東地區及恆春半島降雨機率增加，5-6日東南部的天氣都不太穩定，易有局部短暫陣雨和雷雨出現，並有局部較大雨勢發生機會。