八大（特定）行業遭到停業處分已邁入第108天，直至期待復業消息仍然落空，停業期間相關協會一直向外發聲、求援。（報系資料照）

八大業者爭取適度開放營業，要求指揮中心應有明確標準，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，因應停業再延長，經濟部紓困已配合延長，但如果疫苗覆蓋率沒有達到6成以上，暫時不考慮讓八大行業復業。對此，前立委沈富雄直批，陳時中胡說八道，並指他把八大行業全部混為一談，這種心態很偷懶。

針對陳時中的說法，沈富雄3日在政論節目《少康戰情室》中表示，疫苗覆蓋率6成有什麼效果？八大行業在6成以下就不行，過6成就行？「陳時中你胡說八道」，把八大行業通通不分青紅皂白打成同一類，真的是偷懶、不用心，八大行業當中，人與人的接觸程度是不一樣的，應該有的可以寬一點，有的可以緊一點，那種特別接觸、非接觸不可的，「我覺得要給他優先打3劑疫苗」。

沈富雄指出，在新北市已經有健身房倒閉，如果再這樣繼續無厘頭的嚴格下去，一家一家倒你就受不了了，最後的壓力是來自這些業者的倒閉，而針對台北市對健身房的開放標準，沈富雄直言，我們沒有帶毒到這種程度，會累死人。

此外，經濟部長王美花日前也指出，擬拿4.0紓困剩餘經費來補貼八大行業。據了解，預計會對八大行業提供9、10月的紓困補助。原則仍以每人4萬元金額發放，但是如盤點剩餘預算不多，金額將會下修。