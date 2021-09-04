男網友質疑系統有問題，但鄉民都認為女友有「小秘密」。(圖／PTT)

長榮5天內出現3名確診Delta的個案，足跡遍布全台，指揮中心也發出110萬封細胞簡訊，引起民眾恐慌。一名男網友不解表示，女友收到簡訊自己卻沒有，質疑系統有問題，但網友看完內文後紛紛留言「綠綠的」、「帽子戴好」。

男網友在PTT八卦版PO文「只有我女友收到機師足跡重疊簡訊」，他表示自己日常生活都跟女友一起行動，但這次只有女友收到簡訊，自己卻無聲無息，質疑發送系統出問題，因此PO文詢問大家狀況。

鄉民看到後紛紛留言：「愛是一道光，什麼顏色的就不知道了...」、「阿中部長幫你抓猴」、「帽子戴好，乖」、「問了很可怕」、「要問你女友，不是問我們」、「沒關係，綠色是原諒的顏色」、「系統沒問題唷，是你女友有問題」、「可能要當現成老爸了」、「這是女友的小秘密」。

更有人直接點出亮點，表示其中一名機師足跡就有六星級的汽車旅館：「足跡之一：六星級汽旅，給你參考」、「汽車旅館那個好好查一下」、「難道你以為機師是單獨去摩鐵嗎」、「翻一下女友皮包的發票，有驚喜」。