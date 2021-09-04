俄羅斯總統普丁3日參與在遠東城市海參崴舉行的東方經濟論壇，會上他和海參崴市長特別提到，海參威可能申辦2036年夏季奧運，以此推動當地的基礎設施建設以及經濟發展。

此外，與會俄羅斯官員表示，要把海參崴打造成遠東地區第一個百萬人口的大都會，讓當地成為繼莫斯科和聖彼得堡之後，最有吸引力的俄羅斯城市。

海參威目前人口60萬，俄羅斯計劃在海參崴周邊建造衛星城，吸引30萬人移居，把幾座城市聯合在一起，達到百萬人口的大都會圈。

哈巴羅夫斯克邊疆區代理行政首長傑格吉亞羅夫表示，哈巴羅夫斯克（伯力）市未來也有可能成為另一個遠東地區擁有百萬人口的城市。哈巴羅夫斯克（伯力）位於阿穆爾河，隔黑龍江與中國相望。

面對中國崛起，以及中國社會一直認為遠東一些土地歷史上屬於中國，導致俄羅斯在遠東問題上的危機感越來越強，而新冠疫情更加深了這一觀點。

美國之音引述時事評論專家尼科里斯基的話說：「疫情讓俄羅斯終於明白，濱海邊疆區等遠東地區是如此依賴中國，尤其像番茄、黃瓜等蔬菜和其他產品更是如此。當兩國陸路邊境口岸一度被關閉後，當地超市貨架立刻一空，遠東當地農場的農產品要比來自中國的貴3、4倍。」

俄羅斯遠東地區與中國、日本、韓國等周邊國家聯繫的密切程度已現在超過俄羅斯的歐洲地區。為阻止遠東與中央地區繼續疏遠，普丁這次特別強調，應為遠東與歐洲地區之間的飛機票持續提供補貼。