北市發生混泥預拌車輾斃行人的意外。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市中山區長安東路、吉林路口，4日下午4時許發生一起死亡車禍，一名39歲陳姓女子過馬路時，被58歲楊姓男子駕駛的混泥預拌車輾斃，死者丈夫獲報到場坐地痛哭，但肇事的楊姓駕駛卻冷血頻頻問現場警員：「晚上哪裡可以洗澡？」，讓警方看得直搖頭。

據了解，由楊姓駕駛的混泥預拌車，當時沿長安東路東往西方向右轉吉林路，右側車身與一名走在行人穿越道的行人發生碰撞而肇事，救護人員到場，發現行人被預拌車輾過已當場死亡，且幾乎無法以目視辨識其性別。

警方對楊姓駕駛酒測，確認並無酒駕，死者身上並未找到證件，最後查出死者是39歲陳姓女子，並通知家屬，至於詳細車禍發生原因及肇責將由警方調查釐清。

據了解，警方獲報到場處理，發現陳女當場死亡，陳女丈夫接獲通知到場，無法接受現實整個人癱倒在地，但肇事的楊姓駕駛返回派出所途中，不顧釀大禍撞死人，頻問警方「晚上可以洗澡嗎？」讓警方當場傻眼。

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