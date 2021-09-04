大陸直播主劉杰銘昨(３日)晚間在社群網站PO片怒控香港「不老女神」耍大牌，在直播一半直接走人，搞得全場面面相覷，事後更還在化妝間指責他不懂規矩，令劉杰銘相當委屈，更不惜把不老女神的惡劣行徑全曝光，撂話知道這樣會自斷財路，他也不管了，引爆網友熱烈瘋猜耍大牌的不老女神是何人？

劉杰銘昨晚在社群網站PO片訴委屈，大爆因為不老女神直播帶貨耍大牌，讓他不僅工作臨時被取消，工作沒了不打緊，事後還被不老女神叫到化妝間質問：「你懂不懂規矩？你說話這麼難聽，你一上來你就衛生巾衛生巾(衛生棉)，你說話說這麼難聽！」更不滿劉杰銘稱她不老女神，「你可以叫我的名字，為什麼要叫我不老女神？」

劉杰銘影片PO出沒多久，有專業的網友隨即從他洩露的2線索，包括講粵語的不老女神，還有劉杰銘講到不老女神名字的口型，懷疑耍大牌女星就是香港美魔女溫碧霞。巧的是，溫碧霞近日才在社群平台宣傳「等一下直播，約定大家囉～」。

網友罵聲灌爆溫碧霞微博。(取自溫碧霞微博)

溫碧霞的抖音與微博瞬間淪陷，大批網友紛紛留言諷刺「我來看妳懂不懂規矩」、「出來掙錢最基本的藝德要有吧，真是耍的跟什麼一樣」、「想不到妳人品怎麼這麼差！虧我還喜歡妳，還把妳設為特別關注，妳就是這麼對普通打工老百姓？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？衛生巾怎麼了？」、「我不懂規矩可以來妳直播間消費嗎」。溫碧霞方面對此尚未回應。