桃園市桃園區新生路某間歇業的清茶館，改為將改為足底按摩養生館試營運，但所聘請員工均非專業按摩師傅。警方上前查緝，先發現有客人和43年次按摩生吃飯飲酒，還有另間包廂客人竟幫41歲按摩生按摩腳踝，警方查證2人沒受過按摩技術，立即製作紀錄表函送裁處。

警方表示，指稱新生路某歇業的清茶館散發廣告，將改為足底按摩養生館試營運，但所聘請員工均非專業按摩師傅，疑似以按摩業為幌子經營其他行業。桃園警分局景福所長吳政哲3日21時率同仁前往稽查，發現店內設置多間小包廂，裡面雖有按摩床但另有沙發桌椅等，與其他足底養生館明顯不同。

經由店員陪同查察，發現羅姓女服務生與客人在包廂內正在飲酒吃東西，羅女辯稱是按摩累了，客人請她吃消夜。另間包廂內客人在幫阮姓女服務生按摩腳踝，他們則辯稱是互相幫忙，且經查證兩名服務生均未受過按摩技術訓練，實際為特種茶室營業，員警立即製作紀錄表移請市府相關單位裁處。

警方呼籲，疫情雖漸趨緩，業者仍需遵守政府防疫相關規定，切勿違規營業，以免成為防疫破口。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障