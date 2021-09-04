波蘭捐贈台灣40萬劑AZ疫苗，成為繼日本、美國、立陶宛、斯洛伐克、捷克後，宣布捐贈台灣疫苗的國家，民進黨發言人謝佩芬今表示，當全球疫情嚴峻、疫苗嚴重短缺之際，台灣與波蘭間患難見真情，更顯可貴。

謝佩芬說，波蘭外交部的公告中明確指出，台灣在去年曾捐贈波蘭一百萬片醫療口罩、五千套防護衣，兩萬件手術衣等防疫物資，波蘭政府有感於台灣此一團結抗疫之舉，故決定捐贈台灣40萬劑疫苗。由此可見，台灣與波蘭間「善的循環」不斷延續，展現互信互助的堅實友誼。

謝佩芬表示，台灣與許多歐洲國家共享自由、民主、人權理念。歐洲議會外交委員會（AFET）在本月1日通過「台灣歐盟政治關係與合作報告」；近來，立陶宛、斯洛伐克、捷克等歐洲國家，更無懼壓力與台灣進行交流。今日波蘭又慷慨捐贈台灣疫苗，共同對抗挑戰的誠意令人感動。

謝佩芬強調，民進黨要特別感謝波蘭政府及民間對台灣的善意，也要感謝長期以來促成兩國友誼的第一線外交人員。民進黨期待未來持續與波蘭等歐洲友好夥伴深化關係，讓「善的循環」不斷延續。