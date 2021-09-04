統一獅隊胡智為。（張鎧乙攝）

天母球場4日上演「火球男」對決，味全龍隊「怪物新秀」徐若熙先發5局無失分，助隊以4比1擊敗統一獅，徐若熙奪下第3勝也中斷對戰獅隊3連敗；獅隊先發投手胡智為則是5局失4分，吞下生涯首敗。

賽前徐若熙本季面對獅隊，先發3場比賽吞下3敗，13局投球中被敲14安，失掉9分皆為自責分，自責分率高達6.23，是對戰4隊中最差的成績。

今天再度碰上獅隊，且與胡智為同場先發，徐若熙表現十分理想，5局僅被敲4支安打，投出5次三振、3保送，無失分，奪下本季第3勝，且是近期3連勝。

而獅隊先發投手胡智為投完5局後續投，但在6局接連被吉力吉撈．鞏冠、黃柏豪敲安後退場，留下5局被敲8安、投出3次三振，失4分皆為責失，吞下生涯首敗。

另場桃園的比賽，樂天桃猿在9局靠著邱丹轟出生涯首支的再見全壘打，以4比3氣走富邦悍將，也讓林益全生涯200轟紀錄夜留下遺憾。