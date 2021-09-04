第一批93.2萬劑BNT疫苗，已於2日運抵桃園機場。民進黨前不分區立委林靜儀曾表示指出，1500萬劑都到貨的話，她覺得打不完啦。常在臉書評論時事的藥師林士峰表示，台灣接種疫苗第一劑的人還不到一半，第二劑完整接種的人還不到5%。不知道妳哪來的勇氣，認為疫苗會有打不完的問題。

林靜儀在2日臉書發文表示，目前台灣疫苗接種人次達1098萬。台灣自購加上COVAX平台加上友好國家捐贈的超過2000萬劑、民間團體購買捐贈的1500萬劑，數量還不夠嗎？林靜儀也指出，「1500萬劑都到貨的話，我覺得打不完啦。」

藥師林士峰4日在臉書貼文表示，報告民進黨林靜儀醫師，去年指揮官已經開示過，疫苗多買總比不夠好，你們不是一直跟我們說，買疫苗又不是買菜，國際上大家都在搶，既然搶手，又怎麼會有打不完的問題？用不完應該很容易轉送或轉賣給其他國家。更何況現在台灣疫苗接種第一劑的人還不到一半，第二劑完整接種的人還不到5%。不知道妳哪來的勇氣認為國際認證疫苗進來台灣，會有打不完的問題。

藥師林士峰接著表示，最後把買疫苗的事甩鍋給別人，更是離譜，疫苗採購一直都是政府的工作，你們做不好，民間公司是基於愛國心想幫忙，但這不應該是民間公司的責任啊。