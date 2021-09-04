東京帕奧明天閉幕，副總統賴清德今在臉書說要為大家解惑，有人覺得帕運參加選手少，是不是競爭小？事實上帕運競賽等級多，但是時間跟場地有限，每個賽程能容納的名額相對較少，光是能得到參賽資格就是彌足珍貴。

賴清德說，「追逐夢想的陽光少年！謝謝羽球少年方振宇，帶給我們一場場精彩的比賽」。

他說，今年的帕運首次納入羽球項目，在小組賽中振宇先後擊敗地主日本選手和埃及選手，以分組第二的成績進入四強。面對來自世界的高手，振宇以精湛的球技，一路緊咬比分，展現出積極的拼鬥精神和良好的抗壓性，令人欽佩。

他說，我國帕運選手的旅程今天已經全部告一段落，謝謝參賽選手：桌球程銘志、盧碧春、田曉雯、林姿妤、柔道李凱琳、游泳 陳亮達、跳遠楊川輝、標槍劉雅婷、健力林亞璇、羽球方振宇。

他表示，「再次感謝每一位代表台灣出征帕運的選手，你們都是不向命運低頭的英雄」！