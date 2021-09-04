長榮機師群連3例確診，足跡遍布全台，更跑去汽車旅館，引發民眾恐慌。對此就有之前從事飯店櫃檯的員工出來大爆內幕，表示機師成為防疫破口，自己完全不意外。

一名男網友在《爆廢公社公開版》PO文表示「機師成為防疫破口不意外」，他表示自己之前擔任飯店櫃檯人員，而飯店是「專門服務航空公司」的，之前值勤的時候，常有機長每一晚都跟不同的空姐住同房，每次都有不同空姐跑去跟他交代「有電話來就請轉到機長房間」，詢問網友「有服務業跟我一樣碰到類似經驗的嗎？」

文章曝光後也引發熱烈討論，網友更分成兩派大戰，不少人酸「不然你以為航空版怎麼來的」、「早上是機師，晚上是司機」、「現在去考機師還來得及嗎」、「人家只是在討論飛航路線啦」、「貴圈真亂...」、「看來航空界都玩很大」、「空姐機師愛玩大家其實都心照不宣啦」、「所以這疫情是姦情照妖鏡？」、「天上的酒店嗎XD」。

但另一派則反駁，並非職業問題，而是人本身的問題「各行各業部都有這種人，不要一竿子打翻一船人」、「講這話要有證據」、「機獅不自律成防疫破口讓人氣憤，但你的Po文讓我覺得有點沒有職業道德」、「如果這是真的還好，如果不是你不會覺得太傷人嗎」。