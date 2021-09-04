在台北市政府體育局的「運動比賽舉辦指引」下，全球最大的跨國3X3籃球聯盟賽「3X3.EXE」再次登台，成為台北市疫情警戒期間，首場在戶外舉行的籃球賽。全聯盟男子南、北兩區共12隊，今年首度增加6隊女子隊精彩可期，更選定信義區香堤廣場作為巡迴起點，4日聚集多位球星出賽，包括T1 League台啤周資華、SBL選秀狀元曾柏諭以及知名退役選手岳瀛立和林金榜等。

台北市政府體育局蔡培林副局長蒞臨開賽儀式提到，「透過設置相關指引讓大家放鬆打球，感謝主辦單位的用心，希望球員一步步邁進，甚至到奧運發光發亮。」因「3X3.EXE」聯盟進行的是分區巡迴賽，第一回合在臺北市，而下周的第二回合將移師台中市舉行，因此台中市政府運動局局長李昱叡也特地前來觀摩並為選手加油。

賽事由南區男子組6隊在第一回合率先重磅登場，除原有的「台中夢想家青年」和「台南DEUX野獸」兩隊之外，生力軍團有「台中中一數位」、「台南啟碩Apex」、「高雄富明國際xTGF」與「高雄動能」。其中，「台中中一數位」有現效力於T1 League台啤的周資華、前SBL達欣退役球星岳瀛立以及今年SBL選秀狀元曾柏諭最為吸睛；「高雄富明國際xTGF」則有甫退役轉任SBL璞園助理教練的林金榜。

可惜4日天空不作美，甫開賽就下起細雨，比賽一路打打停停。最終，在聯盟以保護球員安全的考量下，將南區男子組第一回合暫停，預計於下周的台中站補賽。而原訂今日下午的女子組第一回合賽事，則是改至5日早上10點進行。

聯盟首次的女團來襲，可說是國手雲集！WSBL強權國泰，分為由黃鈴娟、羅蘋等人坐鎮的「台中國泰」，以及陳薇安、陳鈺君、黃凡珊組成的「台北國泰」兩隊應戰，「台北天淨」集結旅外好手彭詩晴、黃英利與大學姊劉君儀等，再加上107學年度UBA冠軍隊「宜蘭佛光大學」，豪華陣容令球迷們都相當期待！

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