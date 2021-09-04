「青年同行_開創未來」培力參訪活動搭乘捷運綠線至台中捷運公司北屯機廠參訪，深入瞭解主維修廠、行控中心的運作及台中捷運營運過程。（台中市政府提供）

中市青年「捷」然不同！腦力激盪接軌台中路網藍圖。（台中市政府提供）

台中捷運新時代，青年怎麼看？4日台中市政府研考會辦理「青年同行 開創未來」培力參訪活動，邀請青年事務諮詢委員會委員一起體驗台中捷運新生活，實際搭乘捷運綠線至台中捷運公司北屯機廠參訪，深入瞭解主維修廠、行控中心的運作及台中捷運營運過程，並與市府局處代表、中捷公司主管交流，現場互動熱絡，腦力激盪為台中路網發展注入新活水。

市長盧秀燕說，「台中交通建設的一大進步，年輕朋友不能錯過！」，今年在眾所期盼下，中捷綠線正式通車，台中交通邁入新紀元，這股新捷運力量如同年輕世代，可以為城市帶來源源不絕的活力及動力，為使青諮委員不要錯過認識中捷運作的機會，特別安排此次參訪行程，偕手青年接軌同行，勾勒台中市未來的交通面貌。

研考會主委吳皇昇表示，本次參訪機會可說是難能可貴，開放平常不開放的捷運秘境-北屯機廠及行控中心供青諮委員參觀。首先，搭乘捷運綠線至北屯機廠參訪，過程中由中捷人員導覽解說捷運內部設施與構造，以及站體月台、車站綠建築設計理念。

藉由近距離參觀主維修廠機械檢修作業的過程，進而至行控中心窺探中捷大腦如何結合科技智慧維護運行安全，一條龍的參訪讓青年委員更深入了解台中捷運的運作。並帶領青諮委員沿途飽覽城市風光，感受台中軌道城市魅力與發展潛力。

針對捷運交通對城市的重要性，此次特別邀請都市發展局局長黃文彬、中捷公司總經理莊明聰親臨研討會場與青諮委員交流互動。莊總經理指出捷運網絡不僅是通勤通學、觀光、商務重要交通管道，更牽動著城市未來發展方向與脈絡。

黃文彬接續分享如何將軌道運輸系統、都市廊帶紋理整合規劃，以實現人本便捷交通進而打造宜居城市之願景。青年委員在分組討論和提案分享階段，亦針對整體都市與交通整合發展，直「捷」了當提出創意建議，藉由政府、企業、青年齊聚合力，共同擘劃台中路網之永續發展。

吳皇昇進一步感謝青諮會第一屆主政機關-教育局、勞工局、社會局今日共襄盛舉，從研考會接棒青年事務諮詢委員會開始，持續打造青年發聲的良善平台，今年10月即將登場的青諮會第二屆，運作機制再升級，盼使中市青年的建言擲地有聲，為台中下一站幸福貢獻己力。

研考會說明，本活動依照中央疫情指揮中心防疫指引，參與人員全程配戴口罩，配合實聯登記，並管控室內人數80人以下之規定，以維活動品質及防疫安全。