今（4日）各地天氣多雲到晴，午後西半部地區及各地山區有熱對流發展，出現局部大雨或豪雨。中央氣象局指出，明天氣也類似，但除了中南部地區及山區雷陣雨外，受到由於南方有水氣通過台灣，花東及恆春半島降雨增加，且會出現較大雨勢。另外，專家指出，下週起將迎來颱風季「下半場」，熱帶洋面又開始有低壓活躍，不排除有颱風生成。

氣象局提醒，明天南方水氣通過，花東地區及恆春半島會有較大雨勢發生，其他地區維持多雲到晴，中南部地區及各地山區午後仍有局部大雨，須留意短延時強降雨、大雷雨等劇烈天氣發生。明各地高溫約32-34度，大台北、桃園地區仍有局部36度以上高溫發生的機率，外出注意防曬及補充水分。

氣象局提醒，5、6日主要受南方雲系影響，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，有局部較大雨勢發生的機率。（氣象局提供）

氣象局提醒，5、6日主要受南方雲系影響，6日開始雖然太平洋高壓逐漸增強，但南方仍有殘留水氣，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，有局部較大雨勢發生的機率，其他地區維持為多雲到晴，午後西半部地區及東北部山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區及各地山區有局部大雨發生的機率。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，高壓下週進入減弱週期，同時南方熱帶海洋環境也轉好，逐漸適合低壓系統發展，西太平洋又將再次熱鬧。最近的歐美數值模式顯示，下週菲律賓東部海域有低壓活躍、發展，「未來7-10天，有長出1-2個颱風的機會。」